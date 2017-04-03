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U.S. factories expand again in March but at slower pace

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 05:38 PM
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Recycled plastic chips destined to be made in to thread are shown at the Repreve Bottle Processing Center, part of the Unifi textile company in Reidsville, N.C. On Monday, April 3, 2017, the Institute for Supply Management, a trade group of purchasing managers, issues its index of manufacturing activity for March. (AP Photo/Chuck Burton)


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