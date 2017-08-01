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U.S. factory activity grew more slowly in July

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 02:16 PM | Updated: August 1, 2017 - 02:17 PM
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This Monday, June 12, 2017, photo shows a Boeing 787 being built for Norwegian Air Shuttle at Boeing Co.'s assembly facility, in Everett, Wash. On Tuesday, Aug. 1, 2017, the Institute for Supply Management, a trade group of purchasing managers, issues its index of manufacturing activity for July. (AP Photo/Ted S. Warren)


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