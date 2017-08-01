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Manufacturing

U.S. factory activity grew more slowly in July

Associated Press

Published: August 1, 2017 - 06:02 PM
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This June 2017, photo shows a Boeing 787 being built for Norwegian Air Shuttle at Boeing Co.'s assembly facility, in Everett, Wash. On Tuesday the Institute for Supply Management, a trade group of purchasing managers, issues its index of manufacturing activity for July. (AP Photo/Ted S. Warren)


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