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U.S. gov’t accuses Fiat Chrysler of cheating on emissions

By Tom Krisher and Michael Biesecker
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 12:31 PM | Updated: January 12, 2017 - 02:20 PM
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FILE - In this Jan. 5, 2015, file photo, Ram pickup trucks are on display on the lot at Landmark Dodge Chrysler Jeep RAM in Morrow, Ga. On Thursday, Jan. 12, 2017, the U.S. government alleged that Fiat Chrysler Automobiles failed to disclose that software in some of its pickups and SUVs with diesel engines allows them to emit more pollution than allowed under the Clean Air Act. The Environmental Protection Agency said in a statement that it issued a "notice of violation" to the company that covers about 104,000 vehicles, including the 2014 through 2016 Jeep Grand Cherokee and Dodge Ram pickups, all with 3-liter diesel engines. (AP Photo/John Bazemore, File)


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