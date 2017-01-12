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U.S. government accuses Fiat Chrysler of cheating on emissions

By Tom Krisher and Michael Biesecker
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 06:35 PM
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In this Nov. 5, 2015, file photo, 2015 Jeep Grand Cherokees appear on display at a Fiat Chrysler dealership in Doral, Fla. On Thursday the U.S. government alleged that Fiat Chrysler Automobiles failed to disclose that software in some of its pickups and SUVs with diesel engines allows them to emit more pollution than allowed under the Clean Air Act. The Environmental Protection Agency said in a statement that it issued a "notice of violation" to the company that covers about 104,000 vehicles, including the 2014 through 2016 Jeep Grand Cherokee and Dodge Ram pickups, all with 3-liter diesel engines. (AP Photo/Alan Diaz)


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