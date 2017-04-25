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U.S. home prices rose at the fastest pace in nearly 3 years

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 10:36 AM
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FILE - This Wednesday, Dec. 7, 2016, file photo shows a house for sale, in Hialeah, Fla. U.S. homes prices rose steadily upward in February 2017 as more homebuyers chased fewer available properties. The Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller national home price index increased 5.8 percent in February, the most in 32 months. (AP Photo/Alan Diaz, File)


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