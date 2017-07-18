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Construction

U.S. homebuilder sentiment declines in July

By Alex Veiga
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 11:24 AM
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This June 8, photo shows a new home under construction, in Miami Springs, Fla. On Tuesday the National Association of Home Builders/Wells Fargo releases its July index of builder sentiment. (AP Photo/Alan Diaz)


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