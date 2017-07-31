All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

U.S. hospitals set record for fast heart attack care

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 07:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Feb. 2017 photo, Dr. Annapoorna Kini (center) performs a non-emergency angioplasty at Mount Sinai Hospital in New York. Through a blood vessel in the groin, she guides a tube to a blockage in the heart. She inflates a tiny balloon to flatten the clog, and leaves behind a mesh tube called a stent to prop the artery open. (AP Photo/Mark Lennihan)


MORE IN BUSINESS

heart01_04 Mark Lennihan - AP
U.S. hospitals set record for fast heart attack care

There’s never been a better time to be treated for a heart attack. U.S. hospitals have set a record for how quickly they open blocked arteries, averaging under one hour for the first time since these results have been tracked.

Steelworkers and Goodyear, Bridgestone Americas reach tentative long-term contract deals
Discovery and Scripps seek to tie up in $12 billion TV deal
Akron revitalization fund nearly meets money goal; six projects now being reviewed
Charter shoots down the idea of acquiring Sprint
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next