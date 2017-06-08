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Economy

U.S. household wealth ticks up 1.4 percent to $94.8 trillion

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 07:37 PM | Updated: June 8, 2017 - 09:40 PM

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