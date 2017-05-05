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U.S. jobs report points to a healthy drop in underemployment

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: May 5, 2017 - 01:30 PM

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