U.S. jobs report points to a healthy drop in underemployment

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSBidXJzdCBvZiBoaXJpbmcgaW4gQXByaWwgcHJvdmlkZWQgYSByZWFz
c3VyaW5nIHNpZ24gZm9yIHRoZSBVLlMuIGVjb25vbXkgYW5kIHJlZHVjZWQgYSBicm9hZGVyIGdh
dWdlIG9mIHRoZSBqb2IgbWFya2V0JiM4MjE3O3MgaGVhbHRoIHRvIGl0cyBsb3dlc3QgbGV2ZWwg
c2luY2UgdGhlIHJlY2Vzc2lvbiBiZWdhbiBuZWFybHkgYSBkZWNhZGUgYWdvLjwvcD48cD5FbXBs
b3llcnMgYWRkZWQgMjExLDAwMCBqb2JzLCBtb3JlIHRoYW4gZG91YmxlIHRoZSB3ZWFrIHNob3dp
bmcgaW4gTWFyY2gsIHRoZSBMYWJvciBEZXBhcnRtZW50IHNhaWQgRnJpZGF5LiBUaGUgdW5lbXBs
b3ltZW50IHJhdGUgZGlwcGVkIHRvIDQuNCBwZXJjZW50LCBhIDEwLXllYXIgbG93LCBmcm9tIDQu
NSBwZXJjZW50IGluIE1hcmNoLjwvcD48cD5UYWtlbiBhcyBhIHdob2xlLCB0aGUgQXByaWwgam9i
cyByZXBvcnQgc3VnZ2VzdGVkIHRoYXQgQW1lcmljYW4gYnVzaW5lc3NlcyBhcmUgY29uZmlkZW50
IGVub3VnaCBpbiB0aGVpciBvdXRsb29rIGZvciBjdXN0b21lciBkZW1hbmQgdG8ga2VlcCBhZGRp
bmcgam9icyBicmlza2x5IGRlc3BpdGUgYSBzbHVtcCBpbiB0aGUgSmFudWFyeS1NYXJjaCBxdWFy
dGVyIHdoZW4gdGhlIGVjb25vbXkgYmFyZWx5IGdyZXcuPC9wPjxwPlRoZSBqb2JzIHJlcG9ydCAm
IzgyMjA7ZG9lcyBpbmNyZWFzZSBvdXIgY29uZmlkZW5jZSB0aGF0IHRoZSBzb2Z0IHBhdGNoIGlu
IHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIGlzIG92ZXIsJiM4MjIxOyBNaWNoYWVsIEdhcGVuLCBhbiBlY29u
b21pc3QgYXQgQmFyY2xheXMgQ2FwaXRhbCwgc2FpZCBpbiBhbiBlbWFpbCB0byBjbGllbnRzLjwv
cD48cD5JbiBhbiBlbmNvdXJhZ2luZyBzaWduLCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHBhcnQtdGltZSB3b3Jr
ZXJzIHdobyYjODIxNztkIHByZWZlciBmdWxsLXRpbWUgam9icyBoYXMgcmVhY2hlZCBhIG5pbmUt
eWVhciBsb3cuIFRoYXQgdHJlbmQgc3VnZ2VzdHMgdGhhdCBtYW55IGVtcGxveWVycyBhcmUgbWVl
dGluZyByaXNpbmcgY3VzdG9tZXIgZGVtYW5kIGJ5IHNoaWZ0aW5nIHBhcnQtdGltZXJzIHRvIGZ1
bGwtdGltZSB3b3JrLiBEdXJpbmcgbXVjaCBvZiB0aGUgZWNvbm9taWMgcmVjb3ZlcnksIHRoZSBu
dW1iZXIgb2YgcGFydC10aW1lcnMgcmVtYWluZWQgdW51c3VhbGx5IGhpZ2ggJiM4MjEyOyBvbmUg
cmVhc29uIHdoeSBzdGVhZHkgam9iIGdyb3d0aCBkaWRuJiM4MjE3O3QgcHJvZHVjZSBzaGFycCBn
YWlucyBpbiBwYXkgb3IgY29uc3VtZXIgc3BlbmRpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBzaGlmdCB0b3dhcmQg
ZnVsbC10aW1lIHdvcmsgaGFzIGFsc28gaGVscGVkIHJlZHVjZSBhIG1lYXN1cmUgb2YgdW5kZXJl
bXBsb3ltZW50IHRoYXQgaW5jbHVkZXMgcGVvcGxlIHdobyBhcmVuJiM4MjE3O3QgY291bnRlZCBh
cyB1bmVtcGxveWVkOiBUaGV5IGFyZSB0aGUgcGFydC10aW1lIHdvcmtlcnMgd2hvIHdhbnQgZnVs
bC10aW1lIGpvYnMgYXMgd2VsbCBhcyBwZW9wbGUgd2hvIGhhdmUgZ2l2ZW4gdXAgdGhlaXIgam9i
IGh1bnRzLjwvcD48cD5UaGlzIGJyb2FkZXIgZmlndXJlIHJlYWNoZWQgOC42IHBlcmNlbnQgaW4g
QXByaWwsIHRoZSBsb3dlc3QgcG9pbnQgc2luY2UgTm92ZW1iZXIgMjAwNywganVzdCBiZWZvcmUg
dGhlIHJlY2Vzc2lvbiBvZmZpY2lhbGx5IGJlZ2FuLiBJbiAyMDA5LCBpdCBoYWQgdG9wcGVkIDE3
IHBlcmNlbnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.