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U.S. new-home sales climb to eight-month high in March

By Josh Boak
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 05:44 PM
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Real estate signs mark the lots near one of the new homes for sale in a development for new homes in Cranberry Township, Butler County, Pa. U.S. sales of new homes shot up in March to the fastest pace in eight months, as more Americans are upgrading their houses in a positive sign for the broader economy, according to information released Tuesday, by the Commerce Department. (AP Photo/Keith Srakocic)


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