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U.S. new home sales rise despite higher mortgage rates

By Christopher S. Rugaber And Josh Boak
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 10:45 AM
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FILE - In this Jan. 8, 2015, file photo, new homes are under construction and for sale in Charlotte, N.C. On Thursday, March 23, 2017, the Commerce Department reports on sales of new homes in February. (AP Photo/Chuck Burton, File)


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