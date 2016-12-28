All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. pending home sales fell in November

By Josh Boak
Associated Press

Published: December 28, 2016 - 11:19 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Tuesday, Dec. 6, 2016, photo shows a house for sale in Coral Gables, Fla. On Wednesday, Dec. 28, 2016, the National Association of Realtors releases its November report on pending home sales, which are seen as a barometer of future purchases. (AP Photo/Alan Diaz)


MORE IN BUSINESS

retiring28cut Joseph Roginski - AP
Growing number of Americans retiring outside the U.S.

Newly widowed, Kay McCowen quit her job, sold her house, applied for Social Security and retired to Mexico. It was a move she and her husband, Mel, had discussed before he passed away in 2012.

returns28cut
Many happy returns: UPS expects to deliver 1.3 million packages back to retailers post-holidays
Business news briefs — Dec. 28
MillerCoors advertises increased alcohol level in its ice beer
Pending_Home_Sales_66051.jpg-38abb~2
U.S. pending home sales fell in November - 11:19 AM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next