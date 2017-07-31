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U.S. pending home sales improved in June

By Josh Boak
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 11:33 AM
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This Monday, July 10, 2017, photo shows a house for sale, in North Andover, Mass. Americans signed more contracts to buy homes in June, snapping a three-month decline in pending sales, according to information released Monday, July 31, 2017, by the National Association of Realtors. (AP Photo/Elise Amendola)


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