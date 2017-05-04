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U.S. productivity posts sharpest fall in a year

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 07:54 PM
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In this Aug. 25, 2016, photo, a construction worker works on a high-rise condominium project on Biscayne Boulevard, in downtown Miami. On Thursday the Labor Department issued revised data on productivity in the fourth quarter. (AP Photo/Alan Diaz)


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