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U.S. retail sales fall for a 2nd month as consumers pull back

By Josh Boak
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 12:31 PM
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This Tuesday, May 16, 2017, photo shows a price tag on a pair of shoes for sale at a Marshalls store, in Methuen, Mass. On Friday, July 14, 2017, the Commerce Department releases U.S. retail sales data for June. (AP Photo/Elise Amendola)


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