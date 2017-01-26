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U.S. unemployment claims tick up to 259,000, but remain low

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 09:54 AM
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FILE - In this Tuesday, Feb. 9, 2016, file photo, a restaurant posts a sign indicating they are hiring, in Miami. On Thursday, Jan. 26, 2017, the Labor Department releases its weekly report on applications for unemployment benefits. (AP Photo/Alan Diaz, File)


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