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Recreation and hobbies

UA puts model train, railroad history, miniature circus from old Quaker Square up for sale

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 04:44 PM | Updated: May 11, 2017 - 05:03 PM
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Auctioneer Bob Young, owner of Young's Auction looks over a railroad crossing sign during the media preview of the Quaker Square trains, memorabilia and miniature circus display scheduled for auction by the University of Akron at Quaker Square Tuesday. Young's Auction will hold an auction of the items later this month. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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