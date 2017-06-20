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UA to offer degree in cybersecurity; first Ohio public university to do so

Beacon Journal staff report

Published: June 20, 2017 - 03:28 PM

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