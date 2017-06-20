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Ride hailing

Uber adds option to tip drivers as it heads in new direction

By Michael Liedtke
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 05:55 PM
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In this March 2017, file photo, an Uber car drives through LaGuardia Airport in New York. Uber is enabling passengers to tip its U.S. drivers with a tap on its ride-hailing app for the first time, part of a push to recast itself as a company with a conscience and a heart. Besides the built-in tipping option announced Tuesday Uber is giving drivers an opportunity to make more money when passengers keep them waiting or dont cancel rides within two minutes. (AP Photo/Seth Wenig, File)


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