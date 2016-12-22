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Uber moves fleet of self-driving cars

Associated Press

Published: December 22, 2016 - 08:17 PM
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In this Dec. 13 photo, an Uber driverless car is displayed in a garage in San Francisco. Uber has pulled its self-driving cars from California roads. The ride-sharing company said Wednesday, Dec. 21, California transportation regulators revoke registrations for the vehicles. (AP Photo/Eric Risberg)


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