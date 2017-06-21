Uber pushes its founder out as it tries to clean up its act

PHA+QnkgVG9tIEtyaXNoZXI8L3A+PHA+YW5kIERlZS1Bbm4gRHVyYmluPC9wPjxwPkRFVFJPSVQ6
IFVuZGVyIFRyYXZpcyBLYWxhbmljayYjODIxNztzIGxlYWRlcnNoaXAsIFViZXImIzgyMTc7cyA8
ZW0+QW5pbWFsIEhvdXNlPC9lbT4tc3R5bGUgYnVzaW5lc3MgcGxhbiB3YXMgdG8gZ3JvdyBhcyBx
dWlja2x5IGFzIHBvc3NpYmxlLCBzdGVhbXJvbGxpbmcgcmVndWxhdG9ycyB3aGlsZSBmbG91dGlu
ZyB0aGUgcnVsZXMgb2Ygd29ya3BsYWNlIGNvbmR1Y3QuPC9wPjxwPkJlaGF2aW9yIGF0IHRoZSBt
YWxlLWRvbWluYXRlZCBjb21wYW55IGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZWVtIHRvIG1hdHRlci4gUmlkZXJz
IGVtYnJhY2VkIHRoZSBhcHAtYmFzZWQgcmlkZS1oYWlsaW5nIHN5c3RlbSBhcyBhbiBpbmV4cGVu
c2l2ZSwgZWFzeS10by11c2UgYWx0ZXJuYXRpdmUgdG8gdGF4aXMsIGFuZCBzdGlsbCBkbyB0b2Rh
eS48L3A+PHA+QnV0IG5vdyBLYWxhbmljayBpcyBvdXQgYXMgQ0VPLCByZXNpZ25pbmcgdW5kZXIg
cHJlc3N1cmUgYXMgdGhlIGNvbXBhbnkgaGUgY28tZm91bmRlZCBlaWdodCB5ZWFycyBhZ28gdHJp
ZXMgdG8gY2xlYW4gdXAgaXRzIGFjdCBhbmQgZGVhbCB3aXRoIGEgZmVkZXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGFuZCB3aWRlc3ByZWFkIGNsYWltcyBvZiBzZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBpbnNpZGUgaXRz
IG9mZmljZXMuPC9wPjxwPkluIHN0ZXBwaW5nIGRvd24gVHVlc2RheSBuaWdodCwgS2FsYW5pY2ss
IDQwLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgaGlzIGRlcGFydHVyZSB3b3VsZCBoZWxwIFVi
ZXIgcmV0dXJuIHRvIGdyb3d0aCAmIzgyMjA7cmF0aGVyIHRoYW4gYmUgZGlzdHJhY3RlZCBieSBh
bm90aGVyIGZpZ2h0LiYjODIyMTsgVGhhdCByZWZlcnJlZCB0byBlZmZvcnRzIGJ5IHRoZSBib2Fy
ZCBhbmQgaW52ZXN0b3JzIHRvIG91c3QgaGltIGRlc3BpdGUgaGlzIG91dHNpemVkIG93bmVyc2hp
cCBzdGFrZS4gSGUgd2lsbCByZW1haW4gb24gdGhlIGJvYXJkLjwvcD48cD5BIHN1Y2Nlc3NvciB3
YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGFubm91bmNlZC48L3A+PHA+VGhlIG1vdmUgY29tZXMgYXMgdGhl
IHdvcmxkJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCByaWRlLWhhaWxpbmcgY29tcGFueSBzdHJ1Z2dsZXMgdG8g
bW9ycGggZnJvbSBhIGZyZWV3aGVlbGluZyBzdGFydC11cCBpbnRvIGEgbWF0dXJlIGNvbXBhbnku
PC9wPjxwPkJ5IHNvbWUgbWVhc3VyZXMsIFViZXIgd2FzIHBlcmZvcm1pbmcgcHJldHR5IHdlbGwu
IFdoaWxlIGl0JiM4MjE3O3MgbG9zaW5nIGJpbGxpb25zLCB0aGUgcXVhcnRlcmx5IHJlZCBpbmsg
aXMgc2hyaW5raW5nLCBhbmQgcmlkZXJzaGlwIGFuZCBkcml2ZXIgbnVtYmVycyBrZWVwIGdyb3dp
bmcgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSwgb25lIG9mIHRoZSBmZXcgcGxhY2VzIHRoYXQgY29sbGVjdCBz
dWNoIHN0YXRpc3RpY3MuPC9wPjxwPkJ1dCBvdXRzaWRlIGV4cGVydHMgc2FpZCB0aGUgQ0VPIGhh
ZCB0byBnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2ZW4gdGhvdWdoIEthbGFuaWNrIHdhcyBkcml2aW5nIHBl
cmZvcm1hbmNlLCB0aGUgY29tcGFueSBpcyBub3Qgc3VzdGFpbmFibGUgaW4gdGhpcyBmb3JtLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBKZW5uaWZlciBDaGF0bWFuLCBhIGJ1c2luZXNzIHByb2Zlc3NvciBhdCB0aGUg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBDYWxpZm9ybmlhIGF0IEJlcmtlbGV5LiAmIzgyMjA7VGhlIGNvbXBhbnkg
aXMgcXVpdGUgdnVsbmVyYWJsZSB0byB2ZXJ5LCB2ZXJ5IGV4cGVuc2l2ZSBsYXdzdWl0cy4gSGUg
Y291bGRuJiM4MjE3O3Qgc3RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlViZXIgbWFkZSBhIHNlcmllcyBvZiBj
b3N0bHkgbWlzc3RlcHMgdW5kZXIgS2FsYW5pY2sgdGhhdCBkYW1hZ2VkIGl0cyByZXB1dGF0aW9u
LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGhhcmFzc21lbnQgY2xhaW1zIGFuZCBhbGxlZ2F0aW9ucyBvZiBzdG9s
ZW4gdHJhZGUgc2VjcmV0cy4gQWxzbywgZmVkZXJhbCBhdXRob3JpdGllcyBhcmUgaW52ZXN0aWdh
dGluZyBVYmVyJiM4MjE3O3MgdXNlIG9mIGEgcGhvbnkgYXBwIHRoYXQgdGh3YXJ0ZWQgZWZmb3J0
cyBieSBjaXR5IGluc3BlY3RvcnMgdG8gc2VlIGlmIHRoZSBjb21wYW55IHdhcyBvcGVyYXRpbmcg
aWxsZWdhbGx5LjwvcD48cD5UbyBoZWxwIFViZXIgZ3JvdyBmYXN0LCBLYWxhbmljayBzZWVtZWQg
dG8gcGljayBmaWdodHMganVzdCBhYm91dCBldmVyeXdoZXJlLiBIZSBzcGFycmVkIHdpdGggZHJp
dmVycyBvdmVyIHdoZXRoZXIgdGhleSB3ZXJlIGVtcGxveWVlcyBvciBjb250cmFjdG9ycyBhbmQg
Z290IGludG8gYSB2aWRlb3RhcGVkLCBwcm9mYW5pdHktbGFjZWQgc2NyZWFtaW5nIG1hdGNoIHdp
dGggYSBkcml2ZXIgb3ZlciBwYXkuIEEgY29ycG9yYXRlIG1hbnRyYSB3YXMgJiM4MjIwO1ByaW5j
aXBsZWQgQ29uZnJvbnRhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgdW5y
dWx5ICYjODIyMDticm9ncmFtbWVyJiM4MjIxOyBjdWx0dXJlIGNhbWUgdG8gbGlnaHQgYWZ0ZXIg
YSBmZW1hbGUgZW5naW5lZXIgd3JvdGUgYSBibG9nIGluIEZlYnJ1YXJ5IGFib3V0IGJlaW5nIHBy
b3Bvc2l0aW9uZWQgYnkgaGVyIG1hbmFnZXIuIFR3byBvdXRzaWRlIGludmVzdGlnYXRpb25zIGZv
dW5kIHNleHVhbCBoYXJhc3NtZW50LCBidWxseWluZyBhbmQgcmV0YWxpYXRpb24gYWdhaW5zdCB0
aG9zZSB3aG8gY29tcGxhaW5lZC48L3A+PHA+VHdlbnR5IHBlb3BsZSB3ZXJlIGZpcmVkIGFmdGVy
IG9uZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHVuZWFydGhlZCAyMTUgY29tcGxhaW50cy4gRm9ybWVyIEF0dG9y
bmV5IEdlbmVyYWwgRXJpYyBIb2xkZXIgbWFkZSBhIHNlcmllcyBvZiByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMg
dGhhdCB0aGUgYm9hcmQgcGxlZGdlZCB0byBhZG9wdC48L3A+PHA+S2FsYW5pY2sgYXBwYXJlbnRs
eSByZWFsaXplZCB0aGF0IGhpcyBiYXR0bGUgdG8gaGFuZyBvbiBhdCB0aGUgY29tcGFueSB3YXMg
b25lIGZpZ2h0IHRvbyBtYW55LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgYXQgd2Fy
IHdpdGggY3VzdG9tZXJzLCBlbXBsb3llZXMsIHNlcnZpY2Ugc3VwcGxpZXJzLCB5b3UgY2FuJiM4
MjE3O3QgYnVpbGQgdXAgYSBidXNpbmVzcyBtb2RlbCwgYW5kIEthbGFuaWNrIHdhcyBhdCB3YXIg
d2l0aCBldmVyeW9uZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgRmVyZGluYW5kIER1ZGVuaG9lZmZlciwgZGlyZWN0
b3Igb2YgdGhlIENlbnRlciBmb3IgQXV0b21vdGl2ZSBSZXNlYXJjaCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0
eSBvZiBEdWlzYnVyZy1Fc3NlbiBpbiBHZXJtYW55LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.