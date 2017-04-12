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Uber’s PR head resigns amid tumultuous time for company

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 07:21 PM | Updated: April 13, 2017 - 08:52 AM
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In this Feb. 20, 2015 photo, Rachel Whetstone attends a Google event in Mountain View, Calif. On Wednesday, Uber said Whetstone, the company's head of communications, has decided to leave the ride-hailing company. In a memo to employees, Uber CEO Travis Kalanick called her a force of nature who was was way ahead of the game when it came to many of the changes we needed to make as a company. (AP Photo/Ben Margot)

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