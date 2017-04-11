United faces public-relations fiasco over dragged passenger

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VW5pdGVkIGlzIGdldHRpbmcgcHVtbWVsZWQgb24gbGF0ZS1uaWdodCBUVi4gT25saW5lLCBq
b2tlcnMgYXJlIHByb3Bvc2luZyBuZXcgY29ycG9yYXRlIHNsb2dhbnMgc3VjaCBhcyAmIzgyMjA7
V2UmIzgyMTc7bGwgZHJhZyB5b3UgYWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxkJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIw
O1dlIGhhdmUgcmVkIGV5ZSBhbmQgYmxhY2sgZXllIGZsaWdodHMgYXZhaWxhYmxlLiYjODIyMTsg
T24gV2FsbCBTdHJlZXQsIHRoZSBhaXJsaW5lIGJyaWVmbHkgbG9zdCBuZWFybHkgJDEgYmlsbGlv
biBpbiBtYXJrZXQgdmFsdWUgYmVmb3JlIGl0cyBzdG9jayByZWdhaW5lZCBtdWNoIG9mIHRoZSBs
b3NzLjwvcD48cD5UaGUgY2VsbHBob25lIHZpZGVvIG9mIGFpcnBvcnQgcG9saWNlIGRyYWdnaW5n
IGEgNjkteWVhci1vbGQgcGFzc2VuZ2VyIG9mZiBhbiBvdmVyYm9va2VkIGZsaWdodCBoYXMgYmVj
b21lIGEgcHVibGljLXJlbGF0aW9ucyBmaWFzY28gZm9yIFVuaXRlZCwgd2l0aCB0cmF2ZWwgYW5k
IFBSIGV4cGVydHMgc2F5aW5nIHRoZSBhaXJsaW5lIGZ1bWJsZWQgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBmcm9t
IHRoZSBzdGFydCBhbmQgbWFkZSBtYXR0ZXJzIHdvcnNlIHdpdGggYSB0b25lLWRlYWYgYXBvbG9n
eSBmcm9tIHRoZSBDRU8uPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdG9vIHNvb24gdG8ga25vdyB3aGV0aGVy
IFN1bmRheSBuaWdodCYjODIxNztzIGluY2lkZW50IGF0IENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBPJiM4MjE3
O0hhcmUgQWlycG9ydCB3aWxsIGNhdXNlIGxhc3RpbmcgaGFybS4gTWFueSB0cmF2ZWxlcnMgZ28g
Zm9yIHRoZSBjaGVhcGVzdCBmYXJlLCBubyBtYXR0ZXIgd2hhdCB0aGUgbmFtZSBvbiB0aGUgcGxh
bmUuIEFuZCBVbml0ZWQgZnJlcXVlbnQgZmx5ZXJzIHdvbiYjODIxNzt0IGVhc2lseSBnaXZlIHVw
IHRoZWlyIG1pbGVzLjwvcD48cD5UaGVuIGFnYWluLCB0aGVyZSBhcmUgdGhvc2UgdmlkZW9zLiBJ
dCB3aWxsIGJlIGhhcmQgdG8gZm9yZ2V0IHRoZSBpbWFnZSBvZiB0aGUgbWFuIGJlaW5nIHlhbmtl
ZCBvdXQgb2YgaGlzIHNlYXQgYW5kIGRyYWdnZWQgZG93biB0aGUgYWlzbGUgb24gaGlzIGJhY2sg
YXMgb3RoZXIgcGFzc2VuZ2VycyBnYXNwZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0IGlzIHRoZSBjcmF6
aWVzdCBhY3QgSSYjODIxNzt2ZSBldmVyIHNlZW4uIFdobyBkcmFncyBhIHRpY2tldGVkIHBhc3Nl
bmdlciBvZmYgYW4gYWlycGxhbmU/JiM4MjIxOyBzYWlkIEJydWNlIFJ1YmluLCBhIGxvbmd0aW1l
IHByYWN0aXRpb25lciBvZiBjcmlzaXMgcHVibGljIHJlbGF0aW9ucyBpbiBNaWFtaS4gJiM4MjIw
O0JlY2F1c2UgaXQmIzgyMTc7cyBzbyB2aXN1YWwgYW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgc28gdW5uZWNlc3Nh
cnksIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGtpbmQgb2YgdGhpbmcgdGhhdCBjYW4gaHVydCBVbml0ZWQgbG9u
Zy10ZXJtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VW5pdGVkIENFTyBPc2NhciBNdW5veiBhcG9sb2dpemVkIG9u
IE1vbmRheSwgYnV0IG5vdCB3aXRob3V0IGJsYW1pbmcgdGhlIHBhc3NlbmdlciwgRGF2aWQgRGFv
LCBvZiBFbGl6YWJldGh0b3duLCBLeS4sIGZvciBub3Qgb2JleWluZyB3aGVuIGFpcmxpbmUgZW1w
bG95ZWVzIGFza2VkIGhpbSB0byBsZWF2ZS4gTXVub3ogY2FsbGVkIHRoZSBtYW4gJiM4MjIwO2Rp
c3J1cHRpdmUgYW5kIGJlbGxpZ2VyZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gVHVlc2RheSwgTXVub3og
b2ZmZXJlZCBhIHN0cm9uZ2VyIG1lYSBjdWxwYSBmb3IgdGhlICYjODIyMDt0cnVseSBob3JyaWZp
YyBldmVudCwmIzgyMjE7IHNheWluZywgJiM4MjIwO05vIG9uZSBzaG91bGQgZXZlciBiZSBtaXN0
cmVhdGVkIHRoaXMgd2F5LiYjODIyMTsgSGUgcHJvbWlzZWQgYSByZXZpZXcgb2YgYWlybGluZSBw
b2xpY2llcyBieSBBcHJpbCAzMCBhbmQgdm93ZWQgdG8gJiM4MjIwO2ZpeCB3aGF0JiM4MjE3O3Mg
YnJva2VuIHNvIHRoaXMgbmV2ZXIgaGFwcGVucyBhZ2Fpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRhbywgYWxv
bmcgd2l0aCB0aHJlZSBvdGhlciBwYXNzZW5nZXJzIHdobyBsZWZ0IHRoZSBwbGFuZSBiZWZvcmUg
cG9saWNlIHdlcmUgY2FsbGVkLCBoYWQgYmVlbiB0b2xkIHRvIGdpdmUgdXAgdGhlaXIgc2VhdHMg
c28gdGhhdCBmb3VyIGVtcGxveWVlcyBvZiB0aGUgY29tcGFueSBvcGVyYXRpbmcgdGhlIGZsaWdo
dCBmb3IgVW5pdGVkIGNvdWxkIGJvYXJkLjwvcD48cD5Vbml0ZWQgaGFkIHRyaWVkIHRvIGVudGlj
ZSB2b2x1bnRlZXJzIHdpdGggdHJhdmVsIHZvdWNoZXJzIHdvcnRoICQ4MDAgYW5kIGEgaG90ZWwg
cm9vbS4gV2hlbiB0aGVyZSB3ZXJlIG5vIHRha2VycywgYSBVbml0ZWQgbWFuYWdlciB3ZW50IG9u
IGJvYXJkIGFuZCBhbm5vdW5jZWQgZm91ciBwZW9wbGUgd291bGQgYmUgY2hvc2VuIHRvIGJlIHJl
bW92ZWQuPC9wPjxwPkJpZyBtaXN0YWtlLCBzYXkgdGhlIGNyaXNpcy1tYW5hZ2VtZW50IGV4cGVy
dHMuIEV2ZXJ5b25lIHdvbmRlcmVkIHdoeSBVbml0ZWQgZGlkbiYjODIxNzt0IHNpbXBseSBzd2Vl
dGVuIHRoZSBvZmZlciB1bnRpbCBmb3VyIHBhc3NlbmdlcnMgYWdyZWVkIHRvIGdldCBvZmYuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtBIGZldyBkb2xsYXJzIGNvdWxkIGhhdmUgc29sdmVkIHRoaXMgcHJvYmxlbSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgQWxsZW4gQWRhbXNvbiwgZm91bmRlciBvZiBCcmFuZCBTaW1wbGUgQ29uc3Vs
dGluZyBpbiBOZXcgWW9yay4gJiM4MjIwO0luc3RlYWQsIHRoZSBkYW1hZ2Ugb2YgdGhlIGJyYW5k
IHdpbGwgYmUgbWlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVuaXRlZCBzYWlkIHBh
c3NlbmdlcnMgd2VyZSBhbHJlYWR5IHNlYXRlZCB3aGVuIHRoZSBmb3VyIGVtcGxveWVlcyBvZiBS
ZXB1YmxpYyBBaXJsaW5lIHNob3dlZCB1cCBhdCB0aGUgZ2F0ZSBhbmQgaW5zaXN0ZWQgb24gYm9h
cmRpbmcgdGhlIHBsYW5lIHRvIExvdWlzdmlsbGUsIEt5Liwgc28gdGhhdCB0aGV5IGNvdWxkIG9w
ZXJhdGUgYSBmbGlnaHQgdGhlIG5leHQgbW9ybmluZy48L3A+PHA+VW5pdGVkIGlzICYjODIyMDt3
aXRoaW4gdGhlaXIgcmlnaHRzIHRvIHRha2Ugc29tZW9uZSBvZmYgdGhlIHBsYW5lLCBidXQgdGhp
cyBwcm9ibGVtIGlzIHRvdGFsbHkgdGhlIGNyZWF0aW9uIG9mIFVuaXRlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQg
Q2hhcmxlcyBMZW9jaGEsIGEgcGFzc2VuZ2VyLXJpZ2h0cyBhZHZvY2F0ZSBpbiBXYXNoaW5ndG9u
LiAmIzgyMjA7Rm9yIHRoZW0gdG8gd2FpdCBhZnRlciB0aGUgW3Bhc3NlbmdlcnNdIGJvYXJkZWQg
YmVmb3JlIHRoZXkgc2F5LCAmIzgyMTY7U29ycnksIHlvdSBoYXZlIHRvIGdldCBvZmYmIzgyMTc7
IGlzIGluZXhjdXNhYmxlLjwvcD48cD5UaGUgc3RvY2sgb2YgcGFyZW50IFVuaXRlZCBDb250aW5l
bnRhbCBIb2xkaW5ncyBJbmMuIHBsdW5nZWQgNC40IHBlcmNlbnQgVHVlc2RheSBtb3JuaW5nIGJ1
dCByZWNvdmVyZWQgYW5kIHdhcyBvZmYgb25seSAxLjEgcGVyY2VudCBhdCB0aGUgY2xvc2luZyBi
ZWxsLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.