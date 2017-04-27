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United moves to ease criticism with settlement, new policies

By David Koenig
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 08:14 PM
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In this April 13 photo, Crystal Pepper, daughter of Dr. David Dao, accompanied by attorney Stephen Golan, speaks at a news conference in Chicago. On Thursday, United Airlines reached a settlement with Dao, the passenger who was dragged off a United Express flight on April 9, igniting a debate about poor service and a lack of customer-friendly policies on U.S. airlines. United and Dao's lawyers declined to disclose financial terms of the settlement. (AP Photo/Teresa Crawford)


 

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