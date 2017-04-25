All CATEGORIES
☰ Menu

United Way of Summit County changes course; sets four Bold Goals to solve problems in community

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 25, 2017 - 05:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this 2016 file photo. Jim Mullen, president & CEO of United Way of Summit County, talks about the future plans for the organization. The organization announced today 4 Bold Goals by 2025. Mullen says, even thought they still need money, it's time for the United Way to move beyond just being a fundraising organization to use their network to solve problems in the community. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN BUSINESS

homes26cut Keith Srakocic - AP
U.S. new-home sales climb to eight-month high in March

WASHINGTON: U.S. sales of new homes shot up in March to the fastest pace in 8 months, as more Americans are upgrading their houses in a positive sign for the broader economy.

Business news briefs — April 26
Summit County jobless rate falls in March
Akron SCORE to offer eight free workshops in May
unitedway26cut_01
United Way of Summit County changes course; sets four Bold Goals to solve problems in community
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next