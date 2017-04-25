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United Way of Summit County changes course; sets four Bold Goals to solve problems in community

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 25, 2017 - 05:52 PM | Updated: April 26, 2017 - 08:24 AM
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In this 2016 file photo. Jim Mullen, president & CEO of United Way of Summit County, talks about the future plans for the organization. The organization announced today 4 Bold Goals by 2025. Mullen says, even thought they still need money, it's time for the United Way to move beyond just being a fundraising organization to use their network to solve problems in the community. (Akron Beacon Journal file photo)


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