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Verizon latest carrier to return to unlimited cell plans

Associated Press

Published: February 13, 2017 - 11:43 AM | Updated: February 13, 2017 - 12:18 PM
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FILE - This Monday, July 25, 2016, file photo shows signage in a Verizon store in North Andover, Mass. Verizon is the latest mobile carrier to bring back unlimited plans, but its version is pricier than offerings from rivals T-Mobile and Sprint. (AP Photo/Elise Amendola, File)


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