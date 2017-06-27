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Vice President Mike Pence to visit Cleveland area on Wednesday

From staff and wire reports

Published: June 27, 2017 - 11:28 AM
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FILE- In this March 2, 2017, file photo, Vice President Mike Pence, right, speaks before administering the oath of office to Energy Secretary Rick Perry, left, in the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex in Washington. Perry said Monday, June 26, that the Trump administration is confident officials can "pave the path toward U.S. energy dominance" by exporting oil, gas and coal to markets around the world, and promoting nuclear energy and even renewables such as wind and solar power. (AP Photo/Andrew Harnik, File)


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