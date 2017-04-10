Video of passenger getting dragged off flight sparks uproar

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By Caryn Rousseau and David Koenig
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 11:45 AM | Updated: April 10, 2017 - 05:44 PM

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