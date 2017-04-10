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Video: Passenger is dragged off overbooked United flight

Associated Press

Published: April 10, 2017 - 11:45 AM | Updated: April 10, 2017 - 01:26 PM

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Video: Passenger is dragged off overbooked United flight

CHICAGO: Video of police officers dragging a passenger from an overbooked United Airlines flight sparked an uproar Monday on social media, and a spokesman for the airline insisted that employees had no choice but to contact authorities to remove the man.

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