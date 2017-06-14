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Vintage typewriters gain fans amid ‘digital burnout’

By Russell Contreras
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 06:08 PM
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Joe Van Cleave (left) and Rich Boucher try out various vintage typewriters at a "type-in" in Albuquerque, N.M. "Type-ins" are social gatherings in public places where typewriter fans test different vintage machines. The vintage typewriter is making a comeback with a new generation of fans gravitating to machines that once gathered dust in attics and basements across the country. (AP Photo/Russell Contreras)


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