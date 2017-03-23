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Virgin America will be the latest airline brand to disappear

By David Koenig
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 01:33 PM
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FILE - In this Monday, April 4, 2016, file photo, a Virgin America plane taxis past an Alaska Airlines plane waiting at a gate, at Seattle-Tacoma International Airport in Seattle. Alaska said Wednesday, March 22, 2017, that it will retire the Virgin brand, probably in 2019. Alaska announced in 2016, that it was buying Virgin, but CEO Brad Tilden held out hope to Virgin fans that he might keep the Virgin America brand, and run it and Alaska as separate airlines under the same corporate umbrella. (AP Photo/Ted S. Warren, File)


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