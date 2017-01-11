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Volkswagen pleads guilty in emissions scandal; 6 employees indicted

By Michael Biesecker, Tom Krisher and Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: January 11, 2017 - 10:21 AM | Updated: January 11, 2017 - 02:33 PM
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FILE - In this Oct. 13, 2015, file photo, a Volkswagen Touareg diesel is tested in the Environmental Protection Agency's cold temperature test facility in Ann Arbor, Mich. The imminent criminal plea deal between Volkswagen and U.S. prosecutors in an emissions-cheating scandal could be bad news for one group of people: VW employees who had a role in the deceit or subsequent cover-up. VW on Tuesday, Jan. 10, 2017, disclosed that it is in advanced talks to settle the criminal case by pleading guilty to unspecified charges and paying $4.3 billion in criminal and civil fines, a sum far larger than any recent case involving the auto industry. (AP Photo/Carlos Osorio, File)


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