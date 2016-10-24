Volunteer “people watchers” needed to help in effort to revitalize downtown Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WW91IGNhbiBoZWxwIGVmZm9ydHMgdG8gcmV2aXRhbGl6ZSBwdWJsaWMgc3BhY2VzIGluIGRv
d250b3duIEFrcm9uIGJ5IGhhbmdpbmcgb3V0IGluIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgY2VudGVyIGFu
ZCB3YXRjaGluZyBmb2xrcy48L3A+PHA+Vm9sdW50ZWVycyBhcmUgbmVlZGVkIFRodXJzZGF5IGFu
ZCBTYXR1cmRheSB0byBvYnNlcnZlIGFuZCByZWNvcmQgaG93IHBlb3BsZSB1c2UgcHVibGljIHNw
YWNlcyBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBvbmdvaW5nIFJlaW1hZ2luaW5nIHRoZSBDaXZpYyBDb21tb25z
IHByb2plY3QsIGZ1bmRlZCBpbiBwYXJ0IGJ5IHRoZSBKb2huIFMuIGFuZCBKYW1lcyBMLiBLbmln
aHQgRm91bmRhdGlvbi48L3A+PHA+Vm9sdW50ZWVycyB3aWxsIHVzZSBtZXRob2RzIGRldmVsb3Bl
ZCBieSB0aGUgR2VobCAgaW50ZXJuYXRpb25hbCB1cmJhbiBkZXNpZ24gY29tcGFueSB0byBoZWxw
IGV2YWx1YXRlIGhvdyBwZW9wbGUgYXJlIHVzaW5nIHB1YmxpYyBzcGFjZS48L3A+PHA+VGhlIGlk
ZWEgaXMgdG8gdXNlIHRoZSBvYnNlcnZhdGlvbnMgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGhvdyBkb3dudG93biBj
b3VsZCBiZWNvbWUgYSBtb3JlIGludml0aW5nIHBsYWNlIGZvciBwZW9wbGUsIHNhaWQgS2ltYmVy
bHkgQmVja2V0dCB3aXRoIHRoZSBub25wcm9maXQgRG93bnRvd24gQWtyb24gUGFydG5lcnNoaXAs
IGEgcGFydG5lciBpbiB0aGUgUmVpbWFnaW5pbmcgdGhlIENpdmljIENvbW1vbnMgcHJvamVjdC48
L3A+PHA+Vm9sdW50ZWVyIHNoaWZ0cyBhcmUgZm91ciBob3VycyBhbmQgdGFrZSBwbGFjZSBvdXRz
aWRlIGluIHZhcmlvdXMgc3BvdHMgZG93bnRvd24uIFZvbHVudGVlcnMgYXJlIHN0aWxsIG5lZWRl
ZCBmb3IgdGhlc2Ugc2hpZnRzOiA4IGEubS4gdG8gbm9vbiBhbmQgNCB0byA4IHAubS4gVGh1cnNk
YXkgYW5kIDggYS5tLiB0byBub29uOyBhbmQgbm9vbiB0byA0IHAubS4gYW5kIDQgdG8gOCBwLm0u
IFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5UaGUgYmlnZ2VzdCBuZWVkIGlzIGZvciBTYXR1cmRheSB2b2x1bnRl
ZXJzLCBCZWNrZXR0IHNhaWQuPC9wPjxwPkFsbCB2b2x1bnRlZXJzIG11c3QgYXR0ZW5kIGEgcmVx
dWlyZWQgdHJhaW5pbmcgZnJvbSA2OjMwIHRvIDc6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgaW4gZG93bnRv
d24gQWtyb24uIFRoZSBzcGVjaWZpYyBsb2NhdGlvbiBpcyB0byBiZSBkZXRlcm1pbmVkIGFuZCB3
aWxsIGJlIHNlbnQgdG8gcmVnaXN0ZXJlZCB2b2x1bnRlZXJzIHRocm91Z2ggZW1haWwuPC9wPjxw
PkEgbGlnaHQgZGlubmVyIHdpbGwgYmUgcHJvdmlkZWQuPC9wPjxwPlRvIHNpZ24gdXAgdG8gdm9s
dW50ZWVyLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYml0Lmx5LzJlcDRKZ2IiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vYml0Lmx5LzJlcDRKZ2I8L2E+IG9yIGNhbGwgMzMwLTM3NC03Njc2LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.