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Volunteer ‘people watchers’ needed to help in effort to revitalize downtown Akron

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 24, 2016 - 06:26 PM | Updated: October 26, 2016 - 01:39 PM
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People walk along South Main Street on a chilly Tuesday afternoon. Volunteers are needed Thursday and Saturday to observe and record how people use public spaces as part of the ongoing Reimagining the Civic Commons project, funded in part by the John S. and James L. Knight Foundation. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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