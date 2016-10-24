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Volunteer “people watchers” needed to help in effort to revitalize downtown Akron

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 24, 2016 - 06:26 PM | Updated: October 24, 2016 - 07:28 PM

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