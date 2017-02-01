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Summa Health

Wadsworth may be getting its hospital back in legal settlement with Summa

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 1, 2017 - 03:38 PM | Updated: February 2, 2017 - 11:30 PM
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The Summa Health Wadsworth Rittman Medical Center Wednesday in Wadsworth. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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