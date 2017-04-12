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Wal-Mart to discount online-only items delivered to stores

By Anne D’Inocenzio
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 07:21 PM
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This Feb. 8 photo, shoppers enter a Wal-Mart neighborhood market, in Hialeah, Fla. Starting April 19, Wal-Mart says it will offer discounts on thousands of online-only items when customers elect to have them shipped to one of the company's stores for pickup. (AP Photo/Alan Diaz)


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