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Walgreens scraps Rite Aid bid, will instead buy more than 2,000 stores in $5.2 billion deal

By Lisa Schencker
Chicago Tribune

Published: June 29, 2017 - 09:49 PM
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This Friday, Oct. 21, 2016 photo, shows a Rite Aid location in Philadelphia. Walgreens ended its takeover pursuit of rival Rite Aid following resistance from U.S. regulators and will instead now buy stores, distribution centers and inventory in a new deal. (AP Photo/Matt Rourke)


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