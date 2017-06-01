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Retail

Walmart testing store employee delivery of U.S. online orders

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 07:15 PM
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In an Aug. 26, 2016 file photo, people walk in and out of a Walmart store, in Dallas. Walmart is testing a delivery service using its own store employees, who will deliver packages ordered online while driving home from their regular work shifts. The world's largest retailer says workers can choose to participate and would be paid. The service is being tested at two stores in New Jersey and one in Arkansas. (AP Photo/Tony Gutierrez)


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