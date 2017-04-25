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Wells Fargo faces shareholders, protesters at annual meeting

By Ken Sweet
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 06:06 PM
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People stand and walk near the entrance to the Wells Fargo shareholders meeting in Ponte Vedra Beach, Fla., Tuesday. Wells Fargo's top management and board of directors apologized to investors and faced a series of protesters Tuesday at the first big shareholder meeting since a scandal over sales practices led to an executive shake-up, fines and a dented reputation. (Dede Smith/Florida Times Union via AP)


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