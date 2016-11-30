Western Reserve Hospital battle rages on, even after jury verdict

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZhdGUgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlIHByaWNlIHRhZyAmIzgyMTI7IG9mICBXZXN0ZXJu
IFJlc2VydmUgSG9zcGl0YWwgcmVtYWlucyB1bmNsZWFyIG5lYXJseSBmaXZlIG1vbnRocyBhZnRl
ciBhIGp1cnkgdmVyZGljdCBpbnZvbHZpbmcgYSBjb250cmFjdCBkaXNwdXRlIGJldHdlZW4gU3Vt
bWEgSGVhbHRoIGFuZCBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBwaHlzaWNpYW5zIGdyb3VwIHRoYXQgam9pbnRs
eSBvcGVyYXRlIHRoZSBob3NwaXRhbC48L3A+PHA+U3VtbWEgYW5kIHRoZSBwaHlzaWNpYW5zIG93
bmVycywgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEhvc3BpdGFsIFBhcnRuZXJzIChXUkhQKSwgZW50ZXJlZCBp
bnRvIGEgNDAvNjAgcGFydG5lcnNoaXAgdG8gcnVuIHRoZSA1Ny1iZWQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMg
aG9zcGl0YWwgaW4gMjAwOS4gQnV0IHRoZSBob3NwaXRhbCBoYXMgYmVlbiBpbiBsaW1ibyBzaW5j
ZSB0aGVpciByZWxhdGlvbnNoaXAgYmVnYW4gdG8gZmFpbCBpbiAyMDE0IGFuZCBlbmRlZCB1cCBp
biBjb3VydC48L3A+PHA+SW4gSnVseSwgYSBqdXJ5IHJldHVybmVkIGEgbWl4ZWQgdmVyZGljdCBp
biB0aGUgY2FzZSBhbmQgYm90aCBTdW1tYSBhbmQgV1JIUCBkZWNsYXJlZCB2aWN0b3J5LjwvcD48
cD5ZZXQgY291cnQgcmVjb3JkcyByZXZlYWwgdGhlIGZpZ2h0IGlzbiYjODIxNzt0IG92ZXIuICBM
YXd5ZXJzIGZvciBTdW1tYSBhbmQgV1JIUCBoYXZlIGNvbnRpbnVlZCBiYXR0bGluZyBiZWZvcmUg
SnVkZ2UgTHlubmUgQ2FsbGFoYW4gZXZlciBzaW5jZS48L3A+PHA+TXVjaCBvZiB0aGUgd3Jhbmds
aW5nIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZGlyZWN0bHkgYWZmZWN0IHRoZSBwdWJsaWMuIEl0JiM4MjE3O3Mg
YWJvdXQgT2hpbyBjb250cmFjdCBsYXcgYW5kIGhvdyBtdWNoIG1vbmV5IGVhY2ggcHJpdmF0ZSBl
bnRpdHkgc3RhbmRzIHRvIGdhaW4gb3IgbG9zZSBpbiB0aGUgZGlzcHV0ZS48L3A+PHA+QnV0IFdl
c3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBIb3NwaXRhbCwgd2hpY2ggc29tZSBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyByZXNp
ZGVudHMgZGVwZW5kIG9uLCBpcyBjYXVnaHQgaW4gdGhlIG1pZGRsZS48L3A+PHA+U3VtbWEgb3du
cyB0aGUgZmFjaWxpdHkgYW5kIGxlYXNlcyBpdCB0byB0aGUgb3BlcmF0aW5nIGdyb3VwLiBXUkhQ
IGhhcyBhIHB1cmNoYXNlIG9wdGlvbiB0byBidXkgdGhlIGZhY2lsaXR5IGJ1dCBoYXNuJiM4MjE3
O3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIGFncmVlIG9uIGEgcHJpY2Ugd2l0aCBTdW1tYS48L3A+PHA+UmVjb3Jk
cyBzaG93IGFuIGFwcHJhaXNlciBoaXJlZCBieSBTdW1tYSB2YWx1ZWQgdGhlIHByb3BlcnR5IGF0
ICQxOS45IG1pbGxpb24sIHdoaWxlIGFuIGFwcHJhaXNlciBoaXJlZCBieSBXUkhQIHZhbHVlZCB0
aGUgcHJvcGVydHkgYXQgJDUuNiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5KdXJvcnMgd2hvIGxpc3RlbmVkIHRv
IHRlc3RpbW9ueSBzdXBwb3J0aW5nIGVhY2ggYXBwcmFpc2FsIHNwZWNpZmllZCBpbiB0aGVpciB0
cmlhbCB2ZXJkaWN0IHRoYXQgYSB0aGlyZCBpbmRlcGVuZGVudCBhcHByYWlzYWwgc2hvdWxkIHNl
dCB0aGUgdmFsdWUuPC9wPjxwPlRoYXQgaGFzbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbmVkLjwvcD48cD5MYXd5
ZXJzIGZvciBTdW1tYSBsYXN0IG1vbnRoIGJsYW1lZCBXUkhQIGluIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50cy4g
V1JIUCwgdGhleSBzYWlkLCBoYXMgJiM4MjIwO3VuZm91bmRlZCBmZWFycyYjODIyMTsgdGhhdCBt
b3ZpbmcgZm9yd2FyZCBjb3VsZCBqZW9wYXJkaXplIGl0cyBsZWdhbCBhYmlsaXR5IHRvIGNoYWxs
ZW5nZSBvdGhlciBhc3BlY3RzIG9mIHRoZSBjYXNlLjwvcD48cD5BdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBj
b3VydCByZWNvcmRzIHNob3cgV1JIUCBoYXMgc3RvcHBlZCBkaXJlY3QgbGVhc2UgcGF5bWVudHMg
dG8gU3VtbWEuIEl0IGlzIGluc3RlYWQgcHV0dGluZyB0aGUgbW9uZXkgaW50byBhIHRydXN0IGhl
bGQgYnkgaXRzIGF0dG9ybmV5cyB1bnRpbCB0aGUgbGVnYWwgZGlzcHV0ZSBpcyByZXNvbHZlZC48
L3A+PHA+V2hlbiB0aGF0IHdpbGwgaGFwcGVuIGlzIGVudGlyZWx5IHVuY2xlYXIuIEV2ZW4gYWZ0
ZXIgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgY291cnQgY2FzZSBpcyB3cmFwcGVkIHVwLCBlaXRoZXIgc2lk
ZSBjb3VsZCBmaWxlIGFuIGFwcGVhbCBpbiBzdGF0ZSBjb3VydC48L3A+PHA+TmVpdGhlciBTdW1t
YSBub3IgV1JIUCBvZmZlcmVkIGRldGFpbGVkIGNvbW1lbnRzIFdlZG5lc2RheSBhYm91dCB0aGUg
b25nb2luZyBsZWdhbCBiYXR0bGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIHJl
c3BlY3QgdGhlIGxlZ2FsIHByb2Nlc3MgdGhyb3VnaG91dCB0aGlzIG1hdHRlciwmIzgyMjE7IFN1
bW1hIHNwb2tlc21hbiBNaWtlIEJlcm5zdGVpbiBzYWlkLjwvcD48cD5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUg
SG9zcGl0YWwgc3Bva2VzbWFuIE1hcmsgQm9za28gY29uY3VycmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8g
YmUgY2xlYXIsIGhvd2V2ZXIsJiM4MjIxOyBCb3NrbyBzYWlkLCAmIzgyMjA7V2VzdGVybiBSZXNl
cnZlIEhvc3BpdGFsIGlzLCBhbmQgYWx3YXlzIGhhcyBiZWVuLCBmdWxseSBjb21taXR0ZWQgdG8g
cHVyY2hhc2luZyB0aGUgZmFjaWxpdHkgaW4gd2hpY2ggd2Ugb3BlcmF0ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.