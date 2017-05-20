What should our brand be? Community to have a say in Greater Akron Chamber’s effort

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WW91IGNhbiBoZWxwIGJ1aWxkIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhJiM4MjE3O3MgYnJhbmQsIGRlZmlu
aW5nIHdoYXQgbWFrZXMgQWtyb24gc3BlY2lhbC48L3A+PHA+VGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gQ2hh
bWJlciBoYXMgaGlyZWQgYSBOYXNodmlsbGUtaGVhZHF1YXJ0ZXJlZCBjb21wYW55IHRoYXQgc3Bl
Y2lhbGl6ZXMgaW4gY2l0eSBicmFuZGluZyB0byBoZWxwIGl0IGRlZmluZSBBa3JvbiYjODIxNztz
ICYjODIyMDtjb21wZXRpdGl2ZSBkaWZmZXJlbnRpYXRvci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vcnRoIFN0
YXIgRGVzdGluYXRpb24gU3RyYXRlZ2llcywgd2hpY2ggaGFzIGhlbHBlZCBkZXZlbG9wIGNvbW11
bml0eSBicmFuZHMgZm9yIG1vcmUgdGhhbiAyMDAgY29tbXVuaXRpZXMsIHdpbGwgZG8gYSBob3N0
IG9mIHJlc2VhcmNoLCBpbmNsdWRpbmcgYSBjb21tdW5pdHktd2lkZSBzdXJ2ZXkgdGhhdCBpcyBl
eHBlY3RlZCB0byBiZSBvbmxpbmUgc29tZXRpbWUgaW4gSnVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdh
bnQgdG8gaGVhciBmcm9tIGV2ZXJ5b25lLCBhcyBtYW55IHBlb3BsZSBhcyBwb3NzaWJsZSwgYWJv
dXQgd2hhdCB0aGVpciBwZXJzcGVjdGl2ZXMgYXJlLCB3aGF0IHRoZXkgdGhlIHN0cmVuZ3RocyBv
ZiBBa3JvbiBhcmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlYmVjY2EgR3V6eSBXb29kZm9yZCwgc2VuaW9yIHZp
Y2UgcHJlc2lkZW50IGF0IHRoZSBjaGFtYmVyLjwvcD48cD5UaGUgZ29hbCBvZiB0aGUgZWZmb3J0
IGlzIHRvICYjODIyMDtjcmVhdGUgYSBjb21tb24gdW5kZXJzdGFuZGluZyBhYm91dCB3aGF0IG1h
a2VzIG91ciBjb21tdW5pdHkgdW5pcXVlIGFuZCBkaWZmZXJlbnQgLi4uIHRvIHRlbGwgdGhlIHN0
b3J5IGFib3V0IG91ciByZWdpb24gdG8gaGVscCB1cyBhdHRyYWN0IGFuZCByZXRhaW4gYnVzaW5l
c3MgYW5kIHRhbGVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRG9uemVsbCBUYXlsb3IsIGNoYWlybWFuIG9mIHRo
ZSBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgZm9yIHRoZSBHcmVhdGVyIEFrcm9uIENoYW1iZXIuPC9wPjxw
Pkpvc2VwaCBLYW5mZXIsIGNoYWlybWFuIGFuZCBDRU8gb2YgR09KTyBJbmR1c3RyaWVzLCB0aGUg
QWtyb24taGVhZHF1YXJ0ZXJlZCBtYWtlciBvZiBQdXJlbGwgaGFuZCBzYW5pdGl6ZXIgYW5kIG90
aGVyIGh5Z2llbmUgcHJvZHVjdHMsIGlzIGxlYWRpbmcgdGhlIGJyYW5kaW5nIGVmZm9ydCBmb3Ig
dGhlIGNoYW1iZXIuIEthbmZlciBpcyB2aWNlIGNoYWlyIG9mIHRoZSBjaGFtYmVyJiM4MjE3O3Mg
ZXhlY3V0aXZlIGNvbW1pdHRlZS48L3A+PHA+VGhlIGlkZWEsIFRheWxvciBzYWlkLCBpcyBub3Qg
dG8gYXR0ZW1wdCB0byBzZWxsIHRoZSBhcmVhIHRvIGV2ZXJ5b25lLCBidXQgdG8gbWFya2V0IGl0
IHRvIHRob3NlIHdobyBtaWdodCBsaWtlIHdoYXQgaXQgaGFzIHRvIG9mZmVyLjwvcD48cD5UaGlz
IHdlZWssIE5vcnRoIFN0YXIgc3RhZmYgbWVtYmVycyB3ZXJlIGluIHRoZSBhcmVhIHRvIHRha2Ug
YSB0b3VyICYjODIxMjsgb25lIG9mIHRoZSBmaXJzdCBzdG9wcyB3YXMgdGhlIG9yaWdpbmFsIFN0
cmlja2xhbmQmIzgyMTc7cyBpY2UgY3JlYW0gc3RhbmQgaW4gdmlldyBvZiB0aGUgaW1wb3Npbmcg
QWtyb24gQWlyZG9jayAmIzgyMTI7ICBhbmQgY29uZHVjdCBmb2N1cyBncm91cHMuIFRoZXkgYWxz
byBtZXQgb25lLW9uLW9uZSB3aXRoIGNvbW11bml0eSwgYnVzaW5lc3MgYW5kIGdvdmVybm1lbnQg
bGVhZGVycy48L3A+PHA+VGhlIHRvdXIgYWxzbyBpbmNsdWRlZCBhIGRyaXZlLWJ5IG9yIGEgc3Rv
cCBhdCB0aGUgbmV3IEdvb2R5ZWFyIGdsb2JhbCBoZWFkcXVhcnRlcnM7IERlcmJ5IERvd25zICh0
aGUgU29hcCBCb3ggRGVyYnkgdHJhY2spLCBBa3JvbiYjODIxNztzIFNoZXJib25keSBIaWxsIG5l
aWdoYm9yaG9vZCB0aGF0IGluY2x1ZGVzIFNwcmluZyBIaWxsIEFwYXJ0bWVudHMsIGJldHRlciBr
bm93biBhcyB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kIHdoZXJlIExlQnJvbiBKYW1lcyBncmV3IHVwOyB0aGUg
Sm9obiBCcm93biBIb3VzZSwgd2hlcmUgdGhlIGZhbW91cyBhYm9saXRpb25pc3QgbGl2ZWQgZm9y
IGEgdGltZSBpbiB0aGUgMTg0MHM7IGFuZCB0aGUgQWtyb24gR2xvYmFsIEJ1c2luZXNzIEFjY2Vs
ZXJhdG9yLCB0aGUgZG93bnRvd24gYnVzaW5lc3MgaW5jdWJhdG9yIGluIHRoZSBvbGQgQi5GLiBH
b29kcmljaCBmYWN0b3J5IGNvbXBsZXguPC9wPjxwPlN1cnZleSB0aW1lPC9wPjxwPlRoaXMgd2Vl
aywgc3VydmV5cyBhcmUgYmVpbmcgZW1haWxlZCB0byA0MDAgaW5kaXZpZHVhbHMsIGluY2x1ZGlu
ZyBidXNpbmVzcyBhbmQgY29tbXVuaXR5IGxlYWRlcnMuPC9wPjxwPlBhcnQgb2YgdGhlIHJlc2Vh
cmNoIHdpbGwgaW52b2x2ZSByZXZpZXdpbmcgY3VycmVudCBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBhbmQgYnJh
bmRpbmcgZWZmb3J0cywgYXMgd2VsbCBhcyBhIGxvb2sgYXQgd2hhdCBjb21wZXRpbmcgY2l0aWVz
IGFyZSBkb2luZyB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIGJyYW5kaW5nLjwvcD48cD5UYXlsb3IsIENFTyBh
dCBGYWlybGF3bi1oZWFkcXVhcnRlcmVkIFdlbHR5IEJ1aWxkaW5nIENvLiwgYW5kIEd1enkgc3Ry
ZXNzZWQgdGhhdCBHcmVhdGVyIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgYnJhbmQgaXMgYWJvdXQgYSBsb3QgbW9y
ZSB0aGFuIGEgbG9nbyBvciBhIHRhZ2xpbmUsIHRob3VnaCBOb3J0aCBTdGFyIGhhcyBjcmVhdGVk
IHRob3NlIGZvciBjb21tdW5pdGllcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnksIGluY2x1ZGluZyBPaGlv
JiM4MjE3O3MgTWlhbWkgQ291bnR5IGFuZCB0aGUgQ29sdW1idXMgc3VidXJiIG9mIER1Ymxpbi48
L3A+PHA+VGhlIGNoYW1iZXIgaGFzIGNvbnRyYWN0ZWQgd2l0aCBOb3J0aCBTdGFyIGZvciB0aGUg
cmVzZWFyY2gsIHRob3VnaCBtYW55IGNoYW1iZXIgbWVtYmVycyBhbmQgY29tbXVuaXR5IGxlYWRl
cnMgaGF2ZSBleHByZXNzZWQgaW50ZXJlc3QgaW4gc2VlaW5nIGEgbG9nbyBhbmQgdGFnbGluZSwg
R3V6eSBzYWlkLiBJdCYjODIxNztzIHBvc3NpYmxlIHRoZSBjaGFtYmVyIG1heSBsb29rIHRvIGFu
b3RoZXIgY29tcGFueSBmb3IgdGhpcyBjcmVhdGl2ZSB3b3JrLjwvcD48cD5UYXlsb3IgYW50aWNp
cGF0ZXMgdGhlIHJlc2VhcmNoIGJlaW5nIHVzZWQgdG8gZGV2ZWxvcCBteXJpYWQgbWFya2V0aW5n
IHRvb2xzIGZvciB0aGUgYXJlYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBicmFuZCBpcyBvdXIgcmVwdXRh
dGlvbiAuLi4gb3VyIGJyYWdnaW5nIHJpZ2h0cyAuLi4gd2hhdCBtYWtlcyBHcmVhdGVyIEFrcm9u
IGRpZmZlcmVudCBhbmQgc3BlY2lhbCwmIzgyMjE7IHRoZSBHcmVhdGVyIEFrcm9uIENoYW1iZXIg
c2F5cyBvbiBhIHdlYnNpdGUgY3JlYXRlZCBmb3IgdGhlIHByb2plY3Q6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cud2hhdG1ha2VzZ3JlYXRlcmFrcm9uZ3JlYXQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LndoYXRtYWtlc2dyZWF0ZXJha3JvbmdyZWF0LmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlBlb3BsZSBjYW4gZ28g
dG8gdGhlIHdlYnNpdGUgdG8gc2lnbiB1cCB0byB0YWtlIHRoZSBjb21tdW5pdHktd2lkZSBzdXJ2
ZXkgYW5kIHNpZ24gdXAgdG8gYSAmIzgyMjA7YnJhbmQgYW1iYXNzYWRvciYjODIyMTsgdG8gcmVj
ZWl2ZSB1cGRhdGVzIG9uIHRoZSBwcm9qZWN0LiBUaG9zZSB3aG8gc2lnbiB1cCBhcmUgYXNrZWQg
d2hhdCBpcyB0aGUgZmlyc3Qgd29yZCBvciBwaHJhc2UgdGhhdCBjb21lcyB0byBtaW5kIHdoZW4g
dGhleSB0aGluayBvZiBHcmVhdGVyIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaG9zZSBnb2luZyB0byB0aGUgd2Vi
c2l0ZSBhbHNvIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHBvc3Qgc3RvcmllcyBhbmQgcGljdHVyZXMgYWJv
dXQgdGhlaXIgQWtyb24gZXhwZXJpZW5jZSBvbiBJbnN0YWdyYW0gYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2hhcmluZ0dyZWF0ZXJBa3JvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
PiZuYnNwOyYjMzU7U2hhcmluZ0dyZWF0ZXJBa3JvbiZuYnNwOzwvYT4uIFBpY3R1cmVzIG1pZ2h0
IGJlIHVzZWQgaW4gYSBzb2NpYWwgbWVkaWEgY2FtcGFpZ24gYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIHRoZSBy
b2xsb3V0IG9mIHRoZSBuZXcgYnJhbmQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgd2Vic2l0ZS48L3A+PHA+
S2F0aWUgQnlhcmQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzgxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzprYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIFlvdSBjYW4gZm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
S2F0aWVCeWFyZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7S2F0aWVCeWFyZEFCSiZu
YnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.