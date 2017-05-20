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Marketing

What should our brand be? Community to have a say in Greater Akron Chamber’s effort

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 07:49 PM
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The Dublin Ohio logo designed by North Star Destination Strategies in Nashville. The company which has helped develop community brands for more than 200 communities and specializes in city branding, is now helping define Akron's area brand. (North Star Destinations)


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