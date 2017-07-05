When cyberattack hit, Ukrainians turned to Facebook, YouTube and Google

PHA+Qk9SWVNQSUwsIFVLUkFJTkU6IFdoZW4gZGVwYXJ0dXJlIGluZm9ybWF0aW9uIGRpc2FwcGVh
cmVkIGZyb20gS2lldiBhaXJwb3J0JiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhZnRlciBsYXN0IHdlZWsmIzgy
MTc7cyBjeWJlcmF0dGFjaywgZW1wbG95ZWVzIHRyYWluZWQgYSBjYW1lcmEgb24gdGhlIGRlcGFy
dHVyZSBib2FyZCBhbmQgYnJvYWRjYXN0IGl0IHRvIFlvdVR1YmUuIFdoZW4gZ292ZXJubWVudCBz
ZXJ2ZXJzIHdlcmUgc3dpdGNoZWQgb2ZmLCBvZmZpY2lhbHMgcG9zdGVkIHVwZGF0ZXMgdG8gRmFj
ZWJvb2suIEFuZCB3aXRoIHRoZSBkaXNydXB0aW9uIGNvbnRpbnVpbmcsIG9mZmljZSB3b3JrZXJz
IGhhdmUgdHVybmVkIHRvIEdtYWlsIHRvIGtlZXAgdGhlaXIgYnVzaW5lc3NlcyBnb2luZy48L3A+
PHA+QXMgVWtyYWluZSYjODIxNztzIGRpZ2l0YWwgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgc2h1ZGRlcmVkIHVu
ZGVyIHRoZSB3ZWlnaHQgb2YgbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3MgY3liZXJhdHRhY2ssIFNpbGljb24g
VmFsbGV5IGZpcm1zIHBsYXllZCBhbiBvdXRzaXplIHJvbGUgaW4ga2VlcGluZyBpbmZvcm1hdGlv
biBmbG93aW5nIGFzIGEgZGlnaXRhbCBmaXJzdCByZXNwb25kZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIg
d2FyIHJvb20sIG5hdGlvbndpZGUsIG1pZ3JhdGVkIHRvIEZhY2Vib29rLCYjODIyMTsgc2FpZCBB
bmRyZXkgQ2hpZ2Fya2luLCB0aGUgY2hpZWYgaW5mb3JtYXRpb24gc2VjdXJpdHkgb2ZmaWNlciBh
dCBhIEtpZXYtYmFzZWQgZ2FtaW5nIGZpcm0gYW5kIGFjdGl2ZSBwYXJ0aWNpcGFudCBpbiB0aGUg
ZWFybHkgaG91cnMgb2YgdGhlIG9ubGluZSByZXNwb25zZS4gJiM4MjIwO0FsbCB0aGUgbmV3cyAm
IzgyMTI7IGJhZCwgZ29vZCAmIzgyMTI7IHdhcyBjb21pbmcgdGhyb3VnaCBGYWNlYm9vay4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkZhY2Vib29rIGhhcyBhIHJlbGF0aXZlbHkgbG93IHRha2UtdXAgaW4gVWtyYWlu
ZSwgY291bnRpbmcgYmV0d2VlbiA4IHRvIDkgbWlsbGlvbiBtb250aGx5IGFjdGl2ZSB1c2VycyBj
b21wYXJlZCB0byAxMCB0byAxNSBtaWxsaW9uIGluIFBvbGFuZCwgYSBuZWlnaGJvciBvZiByb3Vn
aGx5IHRoZSBzYW1lIHNpemUsIGFjY29yZGluZyB0byBmaWd1cmVzIHByb3ZpZGVkIGJ5IGFuYWx5
dGljcyBmaXJtIFNvY2lhbEJha2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZhY2Vib29rIGluIFVrcmFpbmUg
aXMgYSBiaWcgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIERteXRybyBTaHlta2l2LCB0aGUgZGVwdXR5IGhl
YWQgb2YgVWtyYWluZSYjODIxNztzIHByZXNpZGVudGlhbCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBhbmQgYSBm
b3JtZXIgZGlyZWN0b3Igb2YgTWljcm9zb2Z0IFVrcmFpbmUuPC9wPjxwPlNoeW1raXYgd2FzIGFt
b25nIHRoZSBtYW55IG9mZmljaWFscyB0byBwb3N0IHVwZGF0ZXMgYWJvdXQgdGhlIG91dGJyZWFr
IGFzIGl0IGhhcHBlbmVkICh0byBGYWNlYm9vaywgbmF0dXJhbGx5LikgSW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3
IGF0IGhpcyBvZmZpY2UsIGhlIHNhaWQgdGhhdCAmIzgyMjA7dGhlIGNsb3VkJiM4MjIxOyAmIzgy
MTI7IGEgbWFya2V0aW5nIHRlcm0gZm9yIHRoZSBwb29sIG9mIHNvbWV0aW1lcyBmcmVlIGNvbXB1
dGluZyBwb3dlciBvZmZlcmVkIGJ5IHRoZSBsaWtlcyBvZiBHb29nbGUsIEZhY2Vib29rLCBNaWNy
b3NvZnQsIEFtYXpvbiBhbmQgbWFueSBvdGhlcnMgJiM4MjEyOyBwcm92aWRlZCB0aGUgc2FmZXR5
IGFuZCByZWR1bmRhbmN5IHRoYXQgbWFueSBidXNpbmVzc2VzIGluIFVrcmFpbmUgbGFja2VkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIGdsb2JhbCBiYWNrdXAsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBh
ZGRpbmcgdGhhdCwgYXMgYSBmb3JtZXIgdGVjaCBleGVjdXRpdmUsIGhlIGtuZXcgdGhhdCBTaWxp
Y29uIFZhbGxleSBmaXJtcyBwdXQgYW4gJiM4MjIwO2Vub3Jtb3VzIGZvY3VzIG9uIHRoZSBzZWN1
cml0eSBvZiB0aGUgY2xvdWQgc2VydmljZXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.