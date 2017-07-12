All CATEGORIES
☰ Menu

Retail

Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 12, 2017 - 12:02 PM | Updated: July 13, 2017 - 12:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The outside patio at Whole Foods on West Market Street in Akron as the building nears its completion. An opening date of Sept. 14 has been announced. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Ask Brianna: Can you live a healthy lifestyle on the cheap?

Q: I’m trying to eat better and exercise more, but I don’t have a ton of money in my budget to spare. How can I live healthily on the cheap?

gym16cut_web
Two new Akron gyms offer variety of workout options
Local business spotlight — July 16
Betty Lin-Fisher: How do you fare in your tipping skills? Check out these survey results
mcdonalds14cut_04
McDonald’s super-sized order: Getting people to visit more
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next