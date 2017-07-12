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Retail

Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 12, 2017 - 12:02 PM | Updated: July 12, 2017 - 09:08 PM
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The outside patio at Whole Foods on West Market Street in Akron as the building nears its completion. An opening date of Sept. 14 has been announced. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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