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Whole Foods’ key sales dip shows Amazon buying a fixer-upper

Associated Press

Published: July 26, 2017 - 02:54 PM
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In this Saturday, July 15, 2017, photo, fruit is stacked in bins in the produce section of the Whole Foods Market in Sudbury, Mass. Whole Foods Market Inc. reports earnings, Wednesday, July 26, 2017. (AP Photo/Bill Sikes)


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